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Все про:авиация (1235) Исландия (8) полеты (85)

 Украина и Исландия ввели режим открытого неба

Украина и Исландия ввели режим открытого неба между странами, зафиксировав во временном соглашении о воздушном сообщении отсутствие любых ограничений относительно частоты полетов, маршрутов и числа авиакомпаний.

Об этом говорится в отчете о ходе и результатах выполнения программы деятельности Кабинета министров Украины за 2019 год, передает БизнесЦензор со ссылкой на avianews.com.

Сейчас между странами не подписан постоянный договор, который регламентирует допуск авиаперевозчиков.

Также в отчете сказано, что авиационные власти Украины и Нидерландов договорились о запуске регулярных рейсов на линиях Амстердам-Львов и Амстердам-Херсон.

Однако поскольку фактическое решение о начале полетов принимают авиакомпании, в данном случае речь, вероятно, идет о внесение новых маршрутов в договор о воздушном сообщении.

В течение 2019 года Украина провела частичную либерализацию авиасообщения с Венгрией, сняв существующие ограничения на число полетов на линии Одесса-Будапешт.

В случае с Чехией в договор о воздушном сообщении внесли Пардубице. Это позволило начать полеты на маршруте Киев-Пардубице украинской авиакомпании SkyUp. C чешской стороны заявку на полеты по этому маршруту подал лоу-кост Wizz Air.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3176422
 
 
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