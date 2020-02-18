 Владелец московского ЦСКА решил избавиться от акций своего украинского банка

Об этом сообщает пресс-служба Антимонопольного комитета (АМКУ), передает БизнесЦензор.

Согласно данным Youcontrol, собственником ООО "Энергопоставка" в госреестре указана Неля Костенко. В свою очередь "Энергопоставка" владеет энергосбытовыми компаниями группы VS Energy, которая контролирует облэнерго в Кировоградской, Житомирской, Ривненской, Одесской, Херсонской областях.

По данным НБУ, на 1 января 2020 года президент московского футбольного клуба ЦСКА и совладелец компании VS Energy International Group Евгений Гинер владел 88,89% акций "Первого инвестиционного банка".

По данным Нацбанка, на 1 января 2020 года по размеру общих активов банк занимал 44 место (1,89 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.

VS Energy давно связывают с Евгением Гинером. В 2014 году он заявлял, что с началом агрессии РФ против Украины "жить стало тяжелее", поскольку большинство активов бизнесмена находилось в Украине.

По информации СМИ, VS Energy контролируется российскими бизнесменами Александром Бабаковым, Евгением Гинером, Михаилом Воеводиным и Сергеем Шаповаловым.

В то же время, согласно информации Единого госреестра юридических лиц, конечными бенефициарными собственниками ООО "ВС Енерджи Интернейшнл Украина", которая управляет облэнерго, являются 3 гражданина Латвии и гражданка Германии. Однако связь Гинера с новыми формальными владельцами все равно прослеживается через структуру владения российским футбольным клубом ЦСКА.

В декабре 2019 года стало известно, что российская госкорпорация ВЭБ станет владельцем более 75% футбольного клуба ЦСКА в результате конвертации в акции его долга в сумме около $240 млн, віделенного на строительство стадиона и офисного комплекса.