 "Газпром" уволил последних соратников Миллера в руководстве компании

Как сообщает Интерфакс, Васильева освобождена от занимаемой должности в связи с выходом на пенсию после 17 лет работы в компании, передает БизнесЦензор.
Кроме того, российский холдинг сообщил, что зампред-руководитель аппарата правления "Газпром" Михаил Середа переводится на другую работу в группе.
Как отмечает агентство, таким образом команда, которая пришла в "Газпром" с главой компании Алексеем Миллером в 2001 году из деловой и административной элиты Санкт-Петербурга, полностью отошла от оперативного руководства концерном.
"Петербургскую команду называли опорой Миллера, и считалось, что позиции ее представителей максимально устойчивы", – констатирует Интерфакс.
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Так, исход петербургской команды из правления "Газпрома" начался в феврале прошлого года: на пенсию вышел зампред по внутреннему рынку Валерий Голубев.
В апреле было объявлено о переходе Кирилла Селезнева с поста начальника департамента 614 и генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз" в ООО "РусХимАльянс".
В мае в Минфин перешел зампред Андрей Круглов. В том же месяце было объявлено, что департамент 621 (по управлению корпоративными затратами) выводится за штат. Департамент возглавлял легендарный Михаил Сироткин, фактически создавший в компании систему закупок и консолидировавший важнейшие денежные потоки в инвестиционной деятельности.
Все указанные менеджеры были выходцами из деловых и властных кругов Санкт-Петербурга 90-х годов, где свои картеры начинали глава "Газпрома" Алексей Миллер и российский президент Владимир Путин.