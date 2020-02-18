 АРМА запустило реестр арестованного имущества

Как сообщает пресс-служба АРМА, сейчас реестр запущен в опытную эксплуатацию и работа над его наполнением продолжится, передает БизнесЦензор.

Найти Реестр можно по ссылке: http://test.arma.gov.ua/

Так, по состоянию на 9:00 17 февраля АРМА обеспечено внесение информации в реестр по 2 032 арестованным активам.

"Во время опытной эксплуатации Реестра проводится его наполнения в тестовом режиме исключительно имеющейся в АРМА информацией об арестованных активах, переданных в управление Агентства", – сказано в сообщении.

Отметим, что информация по многим активом не полная и зачастую не дает возможность определить, о каком именно имуществе идет речь.

В АРМА напомнили, что создание такого реестра предусмотрено законом "О Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений".

Реестр формируется и ведется с целью обобщения и оперативного обмена информацией об активах, полученных преступным путем. В нем отражаются данные об арестованных в рамках уголовных производств активах, управления ими или их реализации, конфискации, полученных от их реализации средствах и тому подобное.

По данным агентства, наполнением реестра 2 месяца занимались 30 сотрудников АРМА в ручном режиме.

После завершения интеграции Реестра с другими реестрами и базами данных (Единый реестр судебных решений, Автоматизированная система исполнительного производства, Единый реестр досудебных расследований) Реестр будет наполняться информацией об арестованных активах преимущественно в автоматизированном режиме.

Читайте также: Банк Порошенко передал в управление АРМА арестованные 247 миллионов Януковича

Как сообщалось, в марте 2019 года АРМА обнародовало перечень арестованного имущества, в который вошло 726 позиций имущества, целостных имущественных комплексов, автомобилей, денежных средств, которые решением суда были переданы в управление агентству.

В декабре 2019 года Кабинет министров уволил Антона Янчука с должности главы Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Обязанности главы ведомства выполняет Виталий Сигидин.