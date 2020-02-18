 Глава "Укравтодора" пообещал поднять Украину в рейтинге качества дорог на 15 позиций

Об этом Кубраков написал в Facebook, сообщает БизнесЦензор.

"В рейтинге 2018 WEF Украина на 130 месте по качеству дорог, в Глобальном отчете по конкурентоспособности за 2019 есть показатель "качество дорожной инфраструктуры", и это уже 114 позиция. По 2020-2021 планируем подняться на 10-15 ступенек", - заявил он.

Кубраков рассказал, что для этого власти работают над либерализацией ценообразования, тендерной документацией и противодействием "тендерным троллям". Он также ожидает на принятие парламентом соответствующего закона.

"Мы хотим уменьшить бюрократическое нагрузки подрядчиков и говорить "на одном языке" с международным бизнесом. В этот горячий период – "Укравтодор" безусловный лидер отрасли по количеству и стоимости объявленных закупок. С начала 2020 опубликовано 433 лотов на сумму 11,2 млрд грн", - сообщил он.

Как сообщалось, ранее советник главы "Укравтодора" Юрий Голик рассказал, что в целом в 2020 году на строительство и ремонт дорог в Украине будет направлено 113 млрд грн, в том числе 20 млрд грн планируется одолжить под госгарантии, а 35 млрд грн – обеспечить за счет средств, выплаченных "Газпромом" по итогам победы "Нафтогаза Украины" в Стокгольмском арбитраже.