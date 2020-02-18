 Оржель анонсировал рекордно низкие цены на газ в феврале и марте

Об этом заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.
"В феврале, в марте, летом – будет рекордно меньше цена на газ, ведь нам удалось стабилизировать ситуацию на рынке газа", – сказал министр.
Чиновник напомнил, что в январе этого года цена на газ для населения на 25% меньше, чем в январе прошлого года. Потребители платили за газ 5580 гривен за тысячу кубометров с НДС без учета транспортировки.
По словам министра, снижение цен на газ позволило повысит тарифы на распределение.
"Также уменьшение цены на газ, дало нам возможность пересмотреть тарифы на распределение, которые очень долго не пересматривались. Это сделано для того, чтобы обновить инфраструктуру, ведь от этого тоже зависит, что украинцы смогут качественно получать газ напрямую у себя в домах", – отметил Оржель.
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Как сообщалось, ранее директор интегрированного газового бизнеса НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Фаворов заявил, что рыночные цены на газ в Европе опустились до $150 за тысячу кубометров и допустил дальнейшее цен летом до $100 за тыс. кубометров.
Напомним, Кабинет министров своим постановлением №17 от 24 января внес изменения в положение о возложении специальных обязательств на рынке газа, привязав цену продажи газа НАК "Нафтогаз Украины" для нужд населения к цене на нидерландском хабе TTF.
Как пояснили в НАК "Нафтогаз Украины", таким образом оптовая цена на газ для нужд населения будет складываться из цен на газ на хабе TTF, разницы между ценой на TTF и ценой газа на границе Украины, платы за вход в украинскую ГТС по установленным НКРЭКУ тарифам, а также торговой наценки "Нафтогаза".
Таким образом, в январе 2020 года оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей составила 4,65 грн за кубометр (без учета НДС, наценки газсбытов и затрат на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами).
Новая цена будет действовать вместо квартальной гарантированной цены, которую "Нафтогаз" предложил всем защищенным потребителям на период с января по апрель 2020 года, а также ранее утвержденной месячной цены на январь (5,5 грн за куб. м).
Новая, пониженная цена газа будет применяться автоматически для бытовых потребителей, независимо от того, какую цену потребитель выбрал раньше – квартальную или ежемесячную.
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чиновник делает вид что не знает: цена на газ в январе 2020 в мире в ДВА с половиной раза МЕНЬШЕ, чем в январе прошлого года.
Они теплицы что, соловьиным навозом отапливают?
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Блин, опять цены в платежках за отопление вырастут до рекордных
Типичный газ-мяс.
Дано. Довести 1 трубу до ГОРОДА (расходы). Часть расходов берет на себя город.
Дальше по ВСЕМУ городу построить ВСЕ за собраные с населения деньги (трубы, раскопать-закопать, установить трубостойки, заплатить за работу). Затем аналогично в каждом доме, ну а потом за виртуальные трубы и работу уже в касу газмясов.
Ну а потом однорукие мудаки подключат за мзду всех, кто не участвовал (не вкладывался) на строительство магистрали ДО дома, на трубы и работу ПО дому.
И теперь аццкая транспортировка. Нет слов. Следующим витком будет ОТКАЗ населения от этого сраного газа и переход на электроотопление с ночным тарифом, эелектрические колонки и плиты. Запарил этот газ-мяс с платежками ЗАДНИМ числом и тотальным обманом.
По ним тюрьма плачет давно. Аферисты.
А как Вам обмануть 1/3 населения ОБЛАСТИ (имеется ввиду лохотрон когда был льготный отопительный период по 3,5). 1/3 платила зимой по 7 ибо ТАДАМ в газмясах не было БОМАГИ что ваша плита, конвертер и т.д. зарегистрирована в них (счетчик между тем был у всех). ППЦ просто.
И самое главное никто не знает ПОЧЕМУ ДОСТАВИТЬ газ ТАК дорого?