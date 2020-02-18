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 Евросоюз пересмотрел "черный список" офшоров-нарушителей

Совет ЕС во вторник принял постановление, пересматривающее учрежденный ранее Евросоюзом список стран и территорий, не сотрудничающих в предоставлении сведений об оффшорных активах налоговым органам ЕС.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Работа над списком стран и территорий, не сотрудничающих в целях налогообложения, основывается на углубленном оценочном процессе, мониторинге и диалоге с примерно семьюдесятью странами и территориями", - отмечается в коммюнике Совета ЕС.

В нем сообщается, что к восьми странам и территориям, уже внесенным в этот список "налоговых гаваней", Совет ЕС решил добавить Каймановы Острова, Республику Палау, Панаму и Сейшельские Острова.

До этого решения с ноября 2019 года в "черном списке" числились Американское Самоа, Фиджи, Гуам, Оман, Самоа, Тринидад и Тобаго, Американские Виргинские острова и Вануату.

Они внесены в этот список, так как "не реализовали в согласованные сроки налоговые реформы, которые обязались провести", поясняется в сообщении Совета ЕС.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3176394
 
 
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