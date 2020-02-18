 Суд арестовал земельный участок с незавершенными жилыми домами в деле "Укрбуда"

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Соответствующее постановление суда от 19 декабря 2019 года опубликовано в Едином госреестре судебных решений.

Согласно документу, в уголовном деле от 12 августа 2019 года расследуется вероятное присваивание денежных средств инвесторов строительства служебными лицами компаний ООО "ФК "Житло-капитал", ООО "Укрбуд девелопмент", ООО "Спецбуд-плюс", ООО "Инвестиционная компания "Укрбуд Инвест".

Так, указанные компании непосредственно связаны со строительством 26 жилых комплексов в Киеве под эгидой госкорпорации "Укрбуд", в которые инвестировали более 13 тыс. семей, однако ввод в эксплуатацию многих из них переносится на год и более. При этом в течение 2016-2019 гг. из ООО "ФК "Житло-капитал", выступающего фондом финансирования строительства, выведено более 180 млн грн на подконтрольных физлиц, указывает следствие.

Согласно тексту постановления, земельный участок площадью 12,25 га по ул. Бориспольской, 18 в Дарницком районе Киева находится в госсобственности в распоряжении учреждения "28 управления начальника работ" и признан вещественным доказательством. Согласно постановлению суда об аресте, органам местного самоуправления и органам регистрации запрещено проводить любые операции с земучастком, в том числе менять целевое назначение или присваивать адрес.

По данным из публичной кадастровой карты, целевое назначение указанного участка - "для размещения и постоянной деятельности Вооруженных сил Украины для эксплуатации и обслуживания существующих зданий и сооружений".

Как сообщалось, ООО "Укрбуд Девелопмент" начало процесс передачи ЧАО "Холдинговая компания "Киевгорстрой" (оба – Киев) всех своих незавершенных проектов строительства жилых комплексов (всего 25 объектов), к концу января 2020 года планируется ввести в эксплуатацию пять из них.

2 октября 2019 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) сообщили о подозрении бывшему народному депутату Верховной Рады Максиму Микитасю в завладении имуществом Национальной гвардии на сумму более 81 млн грн путем неравноценного обмене построенных для Нацгвардии квартир на более дешевые.

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения Микитасю в виде залога в сумме 5,5 млн грн, тогда как прокуратура требовала 300 млн грн залога.

В мае 2019 года детективы НАБУ по этому же делу задержали командующего Нацгвардией Юрия Аллерова. Были задержаны также генеральный директор компании-застройщика и оценщик. Впоследствии Аллеров вышел из СИЗО под залог в размере 4,8 млн грн.

19 сентября гендиректор корпорации "Укрбуд" Олег Майборода сообщил, что Микитась вышел из строительного бизнеса. 20 сентября Микитась подтвердил, что продал компанию "Укрбуд Девелопмент", не назвав покупателя и стоимость сделки.