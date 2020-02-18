 Фонд гарантирования завершил ликвидацию банка беглого Арбузова (обновлено)

Об этом со ссылкой на пресс-службу Фонда сообщает БизнесЦензор.

15 февраля Фонд внес запись в Единый госреестр юрлиц, физлиц-предпринимателей и гражданских формирований о прекращении государственной регистрации ПАО "Экспобанк" как юрлица.

Вкладчики банка получили 295,75 млн грн, что составляет 98,9% общей гарантированной суммы.

Как сообщалось, по данным Фонда гарантирования, из "Экспобанка" путем использования схемных операций вывели активов более чем на 500 млн грн.

Обанкротившийся "Экспобанк" связывали с экс-вице-премьером Сергеем Арбузовым. Формальным его собственником был почетный консул Кипра в Украине Юрий Гетьманенко.

Фонд гарантирования вкладов ввел в "Экспобанк" временную администрацию 25 сентября 2014 года. 22 января 2015 года Нацбанк отозвал лицензию "Экспобанка" и начал процедуру ликвидации.

"Экспобанк" был основан в 1991 году и по размеру общих активов на 1 июля 2015 года занимал 54 место (2,664 млрд грн) среди 173 действовавших в стране банков.