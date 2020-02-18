 Суд Гааги подтвердил взыскание с РФ $50 миллиардов по делу "ЮКОСа"

Об этом сообщили в пресс-службе Минюста России, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.

"18 февраля Апелляционный суд Гааги отменил вердикт голландского суда первой инстанции и оставил в силе решение гаагского арбитража от 18 июля 2014 года. Данные решения обязывали Россию выплатить мажоритарным экс-акционерам НК "ЮКОС" 50 млрд долларов США в качестве возмещения якобы нанесенного ее действиями ущерба", - говорится в сообщении пресс-службы.

"Российская Федерация продолжит отстаивать свои законные интересы и в порядке кассации оспорит вынесенный апелляционной инстанцией вердикт в Верховном суде Нидерландов", - сказано в пресс-релизе.

Вердикт апелляционного суда Гааги еще можно будет оспорить в Верховном суде Нидерландов, поэтому судебные процессы между Россией и экс-акционерами ЮКОСа в Голландии могут занять еще несколько лет.

Как сообщалось, 20 апреля 2016 года окружной суд Гааги отменил историческое решение Постоянной палаты третейского суда, в 2014 году обязавшей Россию выплатить $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа.

Чтобы сэкономить время и деньги, бывшие акционеры решили приостановить запущенные ранее процедуры признания и исполнения арбитражного решения на $50 млрд в таких странах, как Великобритания, США, Бельгия и Германии. Но все эти процессы могут быть активированы заново, после того как Апелляционный суд встал на сторону бывших акционеров ЮКОСа.

Решение Третейского суда было вынесено в январе 2014 года, тогда суд удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа к России и признал, что их незаконно лишили активов. С начала 2015 года к объему выплат, $50 млрд, начисляется пеня в 1,9% годовых ежедневно, то есть $2,6 млн в сутки.

Следственный комитет РФ объявил, что Россия не обязана выплачивать эти средства, так как Михаил Ходорковский якобы незаконно приобрел нефтяную компанию в ходе залогового аукциона в 1995 году. Сам бывший глава нефтяной компании эти данные отрицал.

В нескольких европейских странах проходили аресты имущества для исполнения решения суда, однако во Франции эти аресты признавались незаконными как минимум в двух случаях.

Экс-глава "ЮКОСа" Михаил Ходорковский, который находится за границей, был объявлен в федеральный розыск Следственным комитетом РФ после предъявления ему заочного обвинения в организации убийства в 1998 году мэра Нефтеюганска Петухова. Также Ходорковского объявили в международный розыск через Интерпол.

Петухов был застрелен 26 июня 1998 года. За организацию убийства Петухова был пожизненно осужден экс-руководитель отдела службы безопасности "ЮКОСа" Пичугин.