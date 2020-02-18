 "Житомиргаз" продолжит переговоры с НКРЭКУ для повышения зарплат сотрудников

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Житомиргаза" сообщает БизнесЦензор.

"Новые тарифы на доставку газа позволят АО "Житомиргаз" увеличить среднюю зарплату на предприятии на 18%. Но уровень оплаты труда сотрудников остается ниже средних зарплаты в промышленности по области. АО "Житомиргаз" будет продолжать конструктивный диалог с НКРЭКУ, чтобы газовики имели достойную оплату труда", - сообщает компания.

В последние годы средняя заработная плата АО "Житомиргаз", предусмотренная в тарифе, составляла 6081 грн в месяц. Впрочем, сотрудники компании получали более высокую оплату труда. АО "Житомиргаз" нашло возможность выплачивать работникам 8238 грн в месяц.

"Это стало возможным благодаря направление ресурсов на заработные платы с других статей расходов. Ценя своих работников, АО "Житомиргаз" решило повысить заработные платы сотрудникам. При этом все они накапливали долги перед своими контрагентами и поставщиками. Таким образом, газораспределительные предприятия продемонстрировали, что собственные сотрудники - это главный приоритет", - сообщает компания.

Новые тарифы на распределение позволят в этом году пересмотреть действующие заработные платы в АО "Житомиргаз" в сторону повышения. В течение года они вырастут до 10 123 грн в месяц. Впрочем, это не позволит компании выдерживать конкуренцию за ценные кадры на рынке труда.

"Мы хотим стимулировать и удерживать лучшие кадры за счет достойной оплаты труда. Ведь АО "Житомиргаз" является сервисной компанией. И уровень оплаты труда сказывается на качестве обслуживания клиентов, - говорит Елена Самарская, начальник управления по персоналу АО "Житомиргаз". - Поэтому мы будем настаивать, что заработные платы наших сотрудников должны быть не меньше средней заработной платы по промышленности в соответствующей области".

АО "Житомиргаз" продолжает инвестировать в своих сотрудников. Под брендом РГК уже открыт первый центр обучения и развития, сеть которых впоследствии заработает по всей Украине. Там осуществляется обучение и развитие линейного персонала. Так же продолжается активное сотрудничество с ведущими украинскими бизнес-школами, которые работают с работниками среднего звена и готовят кадровый резерв для всех газораспределительных предприятий.

"АО "Житомиргаз" продолжит активно отстаивать интересы своих работников и делать все возможное для того, чтобы удерживать лучшие квалифицированные кадры на рынке", - сообщает компания.

Сейчас штат компании укомплектован на 82%.

"Компания не в состоянии заполнить ряд позиций из-за низкой оплаты труда, предусмотренной тарифом на распределение. Так, предприятию постоянно не хватает водителей, электросварщиков, слесарей подземных газопроводов. Показатель текучести кадров составляет 18% в год, при норме в 8-10% для промышленного сектора", - сообщает "Житомиргаз".