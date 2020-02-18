 Минэкоэнерго обжаловало возобновление в должности члена набсовета "Укргидроэнерго" Гвоздия

Об этом со ссылкой на пресс-службу министерства сообщает БизнесЦензор.

Ранее министерство уволило Гвоздия из набсовета "Укргидроэнерго".

Окружной административный суд Киева решением от 12 февраля остановил действие приказа Министерства энергетики и защиты окружающей среды о прекращении полномочий Гвоздия до вступления в силу решения суда по этому делу.

Гвоздий отметил, что независимого члена набсовета госпредприятия можно уволить исключительно по решению суда.

Свое увольнение Гвоздий объяснил отказом выполнить "незаконное" указание руководства министерства, а в частности, первого замминистра (эту должность занимает Виталий Шубин), и заявил о том, что оно политически мотивированное.

В июле 2019 года Наблюдательный совет "Укргидроэнерго" избрал Валентина Гвоздия его главой. Он является вице-президентом Национальной ассоциации адвокатов Украины и руководителем юрфирмы GOLAW.