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Все про:Укргидроэнерго (96) Гвоздий (1) Минэкоэнерго (2)

 Минэкоэнерго обжаловало возобновление в должности члена набсовета "Укргидроэнерго" Гвоздия

Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины подало ходатайство об отмене решения Окружного административного суда Киева о возобновлении полномочий члена Наблюдательного совета ЧАО "Укргидроэнерго" Валентина Гвоздия.

Об этом со ссылкой на пресс-службу министерства сообщает БизнесЦензор.

Ранее министерство уволило Гвоздия из набсовета "Укргидроэнерго".

Окружной административный суд Киева решением от 12 февраля остановил действие приказа Министерства энергетики и защиты окружающей среды о прекращении полномочий Гвоздия до вступления в силу решения суда по этому делу.

Гвоздий отметил, что независимого члена набсовета госпредприятия можно уволить исключительно по решению суда.

Свое увольнение Гвоздий объяснил отказом выполнить "незаконное" указание руководства министерства, а в частности, первого замминистра (эту должность занимает Виталий Шубин), и заявил о том, что оно политически мотивированное.

В июле 2019 года Наблюдательный совет "Укргидроэнерго" избрал Валентина Гвоздия его главой. Он является вице-президентом Национальной ассоциации адвокатов Украины и руководителем юрфирмы GOLAW.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3176361
 
 
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