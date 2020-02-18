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 "Аграрный фонд" снизил процентную ставку для аграриев

ПАО "Аграрный фонд" снижает процентную ставку для аграриев, сообщил председатель правления компании Иван Барышев.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Аграрного фонда сообщает БизнесЦензор.

17 февраля в Черниговской областной государственной администрации состоялась презентация программ "Аграрного фонда" для малых и средних агропроизводителей области.

"Во-первых, для удобства аграриев мы снизили процентную ставку. В прошлые годы она составляла от 22,5% до 25% в гривне и 15-18% с привязкой к курсовым колебаниям. Мы пересмотрели эти цифры и отныне процентная ставка составляет 17,5% без привязки к курсу и 8,8% с привязкой", - сообщил Барышев.

Также Барышев сообщил, что Аграрный фонд в этом году выделяет 2 млрд грн на программы фонда, а именно - в виде минерального удобрения, дизельного топлива и денежной подписки:

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3176355
 
 
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