 "Аграрный фонд" снизил процентную ставку для аграриев

Об этом со ссылкой на пресс-службу Аграрного фонда сообщает БизнесЦензор.

17 февраля в Черниговской областной государственной администрации состоялась презентация программ "Аграрного фонда" для малых и средних агропроизводителей области.

"Во-первых, для удобства аграриев мы снизили процентную ставку. В прошлые годы она составляла от 22,5% до 25% в гривне и 15-18% с привязкой к курсовым колебаниям. Мы пересмотрели эти цифры и отныне процентная ставка составляет 17,5% без привязки к курсу и 8,8% с привязкой", - сообщил Барышев.

Также Барышев сообщил, что Аграрный фонд в этом году выделяет 2 млрд грн на программы фонда, а именно - в виде минерального удобрения, дизельного топлива и денежной подписки: