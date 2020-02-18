 Банки снизили ставки по валютным кредитам до исторического минимума, – НБУ (обновлено)

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно обнародованному на сайте Нацбанка "Обзору банковского сектора", удешевление гривневых кредитов для физлиц было менее ощутимым – за четвертый квартал 2019 года ставки снизились на 0,5 п.п. – до 33,6% годовых.

Вместе с тем, согласно документу, ставки по валютным кредитам субъектам хозяйствования находятся на исторически низких уровнях – 4,6% в декабре 2019 года.

"Ставки по валютным кредитам для корпоративных заемщиков в 2019 году уже достигли своего исторического минимума и продолжат снижаться в этом году", – отмечают в НБУ.

В отчете также отмечается, что ставки по депозитам физических лиц начали снижаться только в декабре вслед за снижением ставок государственными банками.

"В течение года госбанки удерживали ставки по депозитам на высоком уровне из-за инерционности в управлении пассивами и активами и юридические риски вокруг "Приватбанка", – говорится в документе.

Так, согласно отчету, стоимость 12-месячных гривневых депозитов физлиц в четвертом квартале 2019 года снизилась на 0,7 п.п. – до 15,1% годовых, в январе 2020 года продолжила снижение на 1,1 п.п., как и в первую неделю февраля – еще на 1 п.п., до 13% годовых.

Вместе с тем стоимость 12-месячных депозитов населения в долларах США за четвертый квартал 2019 года сократилась на 0,6 п.п. – до 2,6% годовых, а в 2020 году – ещё на 0,7 п.п.

Кроме того, согласно документу, гривневые средства корпораций в течение четвёртого квартала 2019 года подешевели на 2,7 п. п. – до 10,3% годовых.

Как сообщалось, по словам замглавы НБУ Олега Чурия, центробанк ожидает снижение ставок по депозитам в 2020 году до 1% по валюте и ниже 10% по гривне при условии утверждения новой программы с Международным валютным фондом (МВФ).

Как сообщалось, в четвертом квартале 2019 года НБУ снижал учетную ставку дважды, самое существенное снижение – в декабре (на 2 п.п.). Кроме того, в январе 2020 года Нацбанк смягчил соответствующий показатель ещё на 2,5 п.п. – до 11% годовых.