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Все про:Аргентина (25) МВФ (1089) Кристалина Георгиева (5)

 МВФ отказался списать долг Аргентины

Международный валютный фонд как кредитор последней инстанции не может предложить Аргентине списание задолженности по кредиту, заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева в ответ на призыв вице-президента страны Кристины Фернандес де Киршнер пойти на такой шаг.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

В интервью агентству Bloomberg Георгиева сказала, что МВФ продолжает поддерживать правительство Альберто Фернандеса в его попытках восстановить экономический подъем в стране.

"Если говорить в общем, мы очень лояльны к намерениям этого правительства по стабилизации экономики, возвращению к росту", - отметила глава фонда.

Техническая миссия МВФ работает в Аргентине до 19 февраля. Долг страны перед фондом составляет $44 млрд.

Итоги встреч чиновников Аргентины с представителями фонда станут ключевым фактором для более масштабных переговоров с другими кредиторами страны в попытке избежать дефолта по облигациям, отмечают эксперты.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3176331
 
 
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