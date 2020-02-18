 Apple ограничивает поставки iPhone из-за коронавируса

Об этом со ссылкой на РБК сообщает БизнесЦензор.

"В нашем квартальном прогнозе, опубликованном 28 января 2020 года, отражалась та информация, которая была доступна на тот момент, и оптимальная оценка темпа возвращения к привычному графику работы с учетом окончания каникул по случаю китайского Нового года 10 февраля", — отметили в компании.

В пресс-службе уточнили, что Apple начала возобновлять работу на территории Китая, однако возвращение в привычное русло происходит медленнее, чем ожидалось. "В итоге мы ввиду двух главных факторов не ждем, что нам удастся выполнить прогноз по прибыли за квартал, заканчивающийся в марте", — заявили в Apple.

В компании пояснили, что одним из основных факторов является ограничение поставок смартфонов iPhone по всему миру, а вторым — снижение спроса на продукцию Apple в КНР из-за коронавируса.

"За пределами Китая на сегодняшний день спрос потребителей по всем категориям наших продуктов и услуг был высоким и соответствовал нашим ожиданиям", — заключили в корпорации.

В отчете за первый квартал 2020 финансового года, который истек 28 декабря 2019-го, компания прогнозировала, что ее выручка во втором квартале составит от $63 млрд до 67 млрд, а операционные расходы будут в пределах от $9,6 млрд до 9,7 млрд.

В конце января СМИ сообщили об угрозе производству Apple из-за коронавируса в Китае. Как писали Bloomberg и Nikkei Asian Review, это могло быть связано с карантином, из-за которого сотрудникам заводов будет запрещено выходить на работу. Как отмечало японское агентство, практически все iPhone создаются на двух фабриках тайваньских сборщиков Foxconn и Pegatron, расположенных примерно в 500 км от Уханя, где началась вспышка, однако такое расстояние "не защищает их от последствий". В КНР напрямую на Apple работают около 10 тыс. человек, еще несколько миллионов заняты в цепочке поставок для других гаджетов компании, таких как iPad, iPhone и Apple Watch, уточняли деловые агентства.

Вспышка нового коронавируса произошла в декабре 2019 года в китайской провинции Хубэй. Вскоре вирус распространился в других регионах страны, а также за рубежом. По последним данным, его жертвами стали 1868 человек, число случаев заражения превысило 72 тыс.