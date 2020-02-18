[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
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 Цены на нефть находятся возле $57 за баррель

Котировки нефти снижаются во вторник, трейдеры продолжают оценивать меры, нацеленные на смягчение влияния вспышки коронавируса на экономику.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Утром вторника апрельские фьючерсы на Brent дешевели на $0,65 (на 1,13%) до $57,02 за баррель. За предыдущую сессию Brent подорожала на $0,35 (на 0,61%), до $57,67 за баррель.

Мартовские фьючерсы на WTI дешевели на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому же времени на $0,40 (на 0,77%) до $51,65 за баррель. В минувший понедельник биржи в США были закрыты в связи с праздником (День президентов).

Трейдеры ожидают "V-образного" восстановления во всех секторах, которые были затронуты вспышкой коронавируса, пишут аналитики Citigroup. Они, в свою очередь, прогнозируют более длительное восстановление на товарных рынках. По их мнению, нефтяные цены останутся низкими в первой половине 2020 года и восстановятся к концу года. В феврале спрос в Китае может упасть примерно на 3,4 млн б/с, в то время как снижение в среднем составит 1,5 млн б/с в первом квартале и 0,4 млн б/с по итогам года.

Народный банк Китая снизил ставку по кредитам, выдаваемым в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF), чтобы уменьшить стоимость заимствования для бизнеса в условиях распространения коронавируса. Помимо этого, НБК влил 200 млрд юаней ($28,62 млрд) в банковскую систему в рамках MLF и еще 100 млрд юаней за счет семидневных операций обратного РЕПО.

Власти Сингапура планируют выделить бюджетные средства, чтобы смягчить спад в туризме и торговле, пишет Bloomberg.

"На рынках сложилась мнение, что это будет временная просадка спроса, а не коллапс. Я не согласен. Я думаю, что падение будет более значительным по сравнению с тем, как его сейчас оценивают рынки", - считает аналитик CMC Markets в Сингапуре Майкл МакКарти.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3176304
 
 
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