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 Коронавирус повлияет на работу 5 миллионов компаний по всему миру, – исследование

Вспышка нового коронавируса в Китае и связанное с этим закрытие заводов и магазинов в регионах, затронутых эпидемией, окажет влияние более чем на 5 млн компаний по всему миру.

К такому выводу пришли аналитики исследовательской компании Dun&Bradstreet, передает БизнесЦензор со ссылкой на Коммерсант.

Компания опубликовала исследование, посвященное воздействию коронавируса на мировой бизнес. Аналитики Dun&Bradstreet при этом отмечают, что пока сложно судить о реальном влиянии коронавируса на мировой бизнес и экономику.

По подсчетам Dun&Bradstreet, на провинции Китая, в которых распространился коронавирус, приходится 90% всего активного китайского бизнеса (аналитики компании учитывают провинции, число зараженных в которых достигло 100 человек к 5 февраля). Больше всего пострадают такие отрасли, как оптовая торговля, производство, сектор услуг, ритейл и финансовые услуги – на них приходится около 80% всех компаний в затронутых вирусом провинциях.

В этих провинциях находятся дочерние компании или филиалы 49 тыс. иностранных компаний, больше всего среди них компаний из Гонконга (49%), также много американских (19%), японских (12%) и немецких (5%) компаний.

По оценке Dun&Bradstreet, по меньшей мере 51 тыс. иностранных компаний, в том числе 163 компании из списка Fortune 1000, имеют одного или более прямого поставщика или поставщика первого уровня в затронутых коронавирусом провинциях. Если же учитывать и поставщиков второго уровня, число затронутых компаний превысит 5 млн и среди них будет 938 компаний из Fortune 1000.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3176260
 
 
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