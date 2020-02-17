 Коронавирус повлияет на работу 5 миллионов компаний по всему миру, – исследование

К такому выводу пришли аналитики исследовательской компании Dun&Bradstreet, передает БизнесЦензор со ссылкой на Коммерсант.

Компания опубликовала исследование, посвященное воздействию коронавируса на мировой бизнес. Аналитики Dun&Bradstreet при этом отмечают, что пока сложно судить о реальном влиянии коронавируса на мировой бизнес и экономику.

По подсчетам Dun&Bradstreet, на провинции Китая, в которых распространился коронавирус, приходится 90% всего активного китайского бизнеса (аналитики компании учитывают провинции, число зараженных в которых достигло 100 человек к 5 февраля). Больше всего пострадают такие отрасли, как оптовая торговля, производство, сектор услуг, ритейл и финансовые услуги – на них приходится около 80% всех компаний в затронутых вирусом провинциях.

В этих провинциях находятся дочерние компании или филиалы 49 тыс. иностранных компаний, больше всего среди них компаний из Гонконга (49%), также много американских (19%), японских (12%) и немецких (5%) компаний.

По оценке Dun&Bradstreet, по меньшей мере 51 тыс. иностранных компаний, в том числе 163 компании из списка Fortune 1000, имеют одного или более прямого поставщика или поставщика первого уровня в затронутых коронавирусом провинциях. Если же учитывать и поставщиков второго уровня, число затронутых компаний превысит 5 млн и среди них будет 938 компаний из Fortune 1000.