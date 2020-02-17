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 Мальта ужесточит условия предоставления гражданства за инвестиции

Правительство Мальты в конце 2020 года планирует ужесточить условия выдачи "золотых паспортов" в обмен на инвестиции.

Об этом секретарь по вопросам гражданства Алекс Мускат заявил в интервью газете The Times of Malta, передает БизнесЦензор со ссылкой на Liga.net.

По словам чиновника, установленные в 2013 году минимальные требования к стоимости недвижимости или аренды нуждаются в актуализации после повышения цен на жилье и могут быть увеличены.

Мускат уточнил, что новую программу индивидуальных инвесторов (IIP) обсуждают перед завершением действующей, запущенной в 2014 году. С тех пор было выдано более 70% от запланированной квоты в 1800 "золотых паспортов".

В перечне предлагаемых изменений он также назвал создание реестра аккредитованных агентов и введение более четких правил по отзыву лицензий.

Мускат отметил, что одним из наиболее противоречивых аспектов программы IIP всегда было положение о резидентстве, в соответствии с которым заявители должны развеять опасения по поводу скрытых мотивов покупки паспорта. Таким доказательством может служить факт физического нахождения в стране в течение 12 месяцев до принятия клятвы о принятии гражданства. Сейчас заявители должны предоставить посадочные талоны в качестве доказательства въезда или выезда с Мальты.

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Как сообщалось, ранее Еврокомиссия призвала страны ЕС к большей сдержанности при предоставлении гражданства выходцам из третьих стран при покупке недвижимости.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3176259
 
 
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