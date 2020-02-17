 Госстат оценил экспорт IТ-услуг из Украины в $2,4 миллиарда

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на hromadske.ua.

Согласно подсчетам Госстата, за год экспорт IТ-услуг из Украины вырос на 15% и сейчас на него приходится 16% экспорта всех услуг из Украины, составившего в сумме $15,23 млрд.

В том числе 79,2% экспорта IТ-услуг составили компьютерные услуги ($1,92 млрд), 16,3% – экспорт информационных услуг ($395,5 млн), остальные – экспорт телекоммуникационных услуг ($110,6 млн).

В то же время в 2019 году Украина импортировала IТ-услуги на $495,8 млн.

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Как сообщалось, по данным Госстата, в целом экспорт услуг из Украины в 2019 году вырос сразу на 30,9% – до $15,24 млрд, тогда как импорт – только на 3,5% – до $6,53 млрд. Таким образом положительное сальдо торговли услугами выросло до $8,71 млрд, по сравнению с $5,33 млрд в 2018 году.

В то же время экспорт товаров в 2019 году вырос на 5,8% – до $50,06 млрд, импорт товаров увеличился на 6,3% – до $60,78 млрд. В итоге отрицательное сальдо торговли товарами выросло до $10,72 млрд, по сравнению с $9,85 млрд в 2018 году.

Таким образом, отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины по итогам 2019 года составило $3,63 млрд, что почти вдвое меньше, чем в 2018 году (также отрицательное – $6,21 млрд).