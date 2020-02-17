 Железнодорожная компания Ахметова увеличила перевозки второй год подряд

Как сообщили в пресс-службе компании, основную часть перевозимых грузов составили уголь и железорудное сырье, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Генеральный директор "Лемтранса" Владимир Мезенцев подчеркнул, что компания крайне заинтересована как в развитии инфраструктуры и скоростного движения, так и в выходе частной тяги на пути "Укрзализныци".

В частности, по итогам 2019 года "Лемтранс" перевез 23,44 млн тонн угля (+10,36% к 2018 году), 16,52 млн тонн железорудного сырья (+2,42%). При этом черных металлов было перевезено на 2,2% меньше, кокса – на 26,4%, флюсов – на 29,06%.

Общий объем капитальных вложений компании в 2019 году составил свыше 1,25 млрд грн. В том числе в 2019 году было принято решение о приобретении 1,1 тыс. вагонов.

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Как сообщалось, общий объем железнодорожных перевозок компании "Лемтранс" по итогам 2018 года составил 52,12 млн тонн грузов разной номенклатуры, что на 0,43% выше, чем в 2017 году.

Общий объем железнодорожных перевозок компании "Лемтранс" по итогам 2017 года составил 51,9 млн тонн грузов, что на 13,8% меньше, чем в 2016 году (60,23 млн тонн), преимущественно из-за прекращения железнодорожного сообщения с подконтрольными пророссийским боевикам территориями Донбасса.

"Лемтранс" – крупнейшая в Украине частная транспортно-экспедиторская компания, предоставляющая полный комплекс услуг по перевозке грузов железнодорожным транспортом. Основными направлениями деятельности являются транспортно-экспедиторское обслуживание внутренних и экспортно-импортных грузоперевозок, а также ремонт подвижного состава.

Группе "СКМ" Рината Ахметова принадлежит 100% уставного капитала компании "Лемтранс".