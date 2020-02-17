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 "Нафтогаз" начал консультации для проведения IPO, – Коболев

НАК "Нафтогаз Украины" начал консультации по вопросу возможного первичного публичного размещения акций компании (IPO).

Как передает БизнесЦензор, об этом глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев сообщил на своей странице в сети Facebook.

"На прошлой неделе провел ряд консультаций с инвестиционными банками и потенциальными инвесторами о перспективах вывода группы "Нафтогаз" на IPO и получил очень положительный отзыв", – сообщил Коболев.

"Из интересного – успех этого процесса будет зависеть от способности продемонстрировать клиентоориентированность. В частности, создание ценности для конечного потребителя из-за удобства (диджитализация) и управления объемом потребления (энергоэффективность)", – уточнил глава НАК.

Коболев отметил, что речь идет о предметных консультациях, за которым должна последовать первая фаза размещения акций. Выбор советника на этом этапе запланирован на апрель-май 2020 года.

Как сообщалось, ранее Коболев заявлял, что частичная приватизация государственных компаний и выведение миноритарных пакетов акций на международные биржи позволит повысить эффективность украинских госпредприятий.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3176248
 
 
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