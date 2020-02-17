 Гончарук заявил о легализации 200 тысяч нелегальных работников за две недели

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в Telegram, передает БизнесЦензор.

По словам премьера, на первом этапе 600 инспекторов труда по всей Украине провели личную разъяснительную работу для более 180 тыс. работодателей в сфере торговли при участии представителей Пенсионного фонда, Государственной налоговой службы (ГНС), Службы занятости и органы местного самоуправления.

"Как результат – всего за 2 недели в ГНС поступили более 107 тыс. сообщений о заключении трудовых договоров с 202 тыс. работниками. Общая динамика трудоустройства в сферах, где проводилась инфокампания, выросла по сравнению с январем 2019 года на 25,8%", – заявил Гончаруке.

По словам главы правительства, сейчас продолжается инспекционная кампания Гоструда, в ходе которой инспекторы будут проверять работодателей, имеющих потенциально незадекларированных 4 и более рабочих.

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Как сообщалось, по данным Минэкономики, одной из самых рисковых отраслей для использования незадекларированного труда является сфера торговли. По данным Госстата, количество лиц, работающих в этой области, без оформления трудовых договоров в 2019 году составило более 700 тыс. человек. Таким образом, в этой сфере нелегально был занят каждый третий работник.

Согласно действующему законодательству инспектор труда может прийти к любому работодателю в любой день и время с целью проверки оформления трудовых отношений.

Для выявления незадекларированных работников, инспектор может беспрепятственно проходить в производственные, служебные и административные помещения работодателей, знакомиться с документами, общаться с работниками и представителями работодателя, задавать им вопросы и получать объяснения.

При обнаружении незадекларированных работников инспектор может сразу же привлечь работодателя к ответственности. В соответствии со статьей 265 Кодекса законов о труде, за нарушение законодательства о труде установлены финансовые санкции в размере от 1-30 минимальных заработных плат (4723 - 141 690 грн).