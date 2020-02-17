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 Украинские авиакомпании сократили перевозки грузов на 7%

Украинские авиакомпании в 2019 году перевезли 88,2 тыс. тонн различных грузов и 4,4 тыс. тонн почты, что на 6,6% меньше, чем в 2018 году.

Об этом говорится в отчете Государственной авиационной службы, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В частности, в международном сообщении было перевезено 92 тыс. тонн грузов и почты (сокращение на 6,9% к 2018 году), в том числе на регулярных линях – 19,4 тыс. тонн (сокращение на 6,7%).

Грузоперевозки в 2019 году осуществляли 20 украинских авиакомпаний. При этом 85% грузов были перевезены АТП ГП "Антонов", "Международными авиалиниями Украины", "ЗетАвиа", "Максимус Еирлайнс" и "Южмашавиа".

Большую часть грузоперевозок традиционно составляли чартерные рейсы в других государствах в рамках гуманитарных и миротворческих программ ООН, а также в соответствии с контрактами и соглашениями с другими заказчиками.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3176242
 
 
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