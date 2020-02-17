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 Транспорт, Корпоративные отношения
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 Alstom планирует купить железнодорожное подразделение Bombardier за $7 миллиардов

Французский производитель поездов Alstom подтвердил переговоры о возможном приобретении железнодорожного подразделения канадской Bombardier.

Как сообщает Reuters, сумма сделки может составить $7 миллиардов, передает БизнесЦензор.

"Alstom подтверждает, что ведет переговоры с Bombardier относительно возможного приобретения Bombardier Transportation ... Окончательное решение не принято", – сказано в сообщении французской компании.

По словам источника агентства, Аlstom близка к заключению договоренности о приобретении железнодорожного бизнеса Bombardier, сумма сделки может составить $7 миллиардов.

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Как сообщалось, в прошлом году европейские регуляторы заблокировали сделку Alstom с немецкой Siemens.

Потенциальная сделка с Bombardier скорее всего, привлечет внимание регуляторов, однако некоторые аналитики считают, что барьеров будет меньше, поскольку у двух компаний более низкая доля рынка в Европе.

Аналитики Deutsche Bank сообщили, что покупка железнодорожного подразделения Bombardier может увеличить прибыль Alstom на акцию примерно на 17%.

Alstom производит скоростные пассажирские экспрессы TGV, которые курсируют между французскими городами, и стремится составить конкуренцию китайской CRRC, крупнейшему в мире производителю поездов.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3176241
 
 
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