 SpaceX вывела на орбиту еще 60 спутников Starlink

Об этом сообщила компания-разработчик SpaceX, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Теперь орбитальная группировка состоит уже из 300 космических аппаратов и является самой большой в мире. В настоящее время компания SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

"Успешный вывод 60 спутников Starlink подтвержден", - говорится в сообщении компании.

Запуск двухступенчатой ракеты Falcon 9 компании SpaceX был осуществлен в 10:05 по времени Восточного побережья США (17:05 по киевскому времени) с 40-го стартового комплекса на космодроме NASA на мысе Канаверал в штате Флорида.

При этом первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9, которая использовалась уже в четвертый раз, не смогла после запуска в автоматическом режиме совершить мягкую посадку на плавучей платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане. Она упала в океан вблизи платформы. По сообщению SpaceX, тем не менее, ее удастся доставить на берег.

Впервые группа спутников Starlink выведена на эллиптическую орбиту высотой от 212 до 386 км. После проверки инженерами SpaceX их работоспособности, спутники с использованием собственных ионных двигателей поднимутся на штатную орбиту высотой 550 км. Все предыдущие спутники Starlink выводились на круговую орбиту.

Это уже пятый вывод на орбиту группы интернет-спутников в рамках проекта Starlink. Первые 60 спутников были запущены в конце мая, а вторые - в ноябре прошлого года, третьи и четвертые - в январе.

Компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а затем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций для реализации проекта оценивается в $10 млрд.

Владелец компании SpaceX Илон Маск сообщал, что для обеспечения минимального покрытия потребуется, по меньшей мере, шесть запусков ракет с 60 спутниками, то есть 360 аппаратов, а для среднего - 12 запусков, которые позволят создать группировку из 720 аппаратов.

SpaceX является одной из целого ряда компаний, которые стремятся разместить на орбите крупные орбитальные группировки спутников для обеспечения глобального интернет-покрытия. Среди них - OneWeb, Telesat, LeoSat и Amazon. Как сообщалось, компания OneWeb в феврале прошлого года также вывела на орбиту первые шесть спутников своей собственной системы.