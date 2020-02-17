 Стартап Revolut с украинцем среди основателей оценили в $6 миллиардов

Как сообщает The Telegraph, ведущим инвестором в ходе нового раунда выступил фонд Technology Crossover Ventures, который мог вложить около $150 млн, передает БизнесЦензор со ссылкой на ain.ua.

Финансирование Revolut получил за счет продажи новых акций. Предполагалось также привлечь дополнительный долг в размере $1 млрд.

Стартап еще не объявил о закрытии сделки и готовится выступить с официальными новостями на этой неделе.

В последний раз Revolut привлекал средства в 2018 году, оценка тогда составила $1,7 млрд. Сумма сделки составляла $250 млн, лид-инвестором выступил DST Global Юрия Мильнера.

По информации издания, на сегодня у Revolut около 10 млн клиентов, вместе с тем компания остается убыточной. Что, впрочем, не мешает инвесторам конкурировать за возможность приобрести ее акции.

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Автором идеи и сооснователем британского финтех-стартапа Revolut является бывший трейдер Credit Suiss в Лондоне россиянин Николай Сторонский, его партнером выступает бывший разработчик из Deutsche Bank Влад Яценко, который сейчас занимает в компании должность директора по технологиям.

По данным российского Forbes, Сторонскому принадлежит около 30% акций компании. Таким образом, благодаря этому раунду его состояние превысит $1,6 млрд. Доля Яценко в проекте неизвестна.

Revolut представляет собой мобильное приложение, которое интегрировано с мультивалютной дебетовой картой. Оно позволяет конвертировать средства из одной валюты в другую по межбанковскому курсу, что означает низкие спреды, обменивать криптовалюты, совершать бесплатные денежные переводы в любую точку мира, а также покупать страховки и оформлять кредиты.