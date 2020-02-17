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 Украина увеличила производство мяса в январе на 4,5%, – Госстат

Производство молока в Украине в январе 2020 года (без учета временно оккупированной территории Крыма, Севастополя, зоны проведения ООС) сократилось на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 545,2 тыс. тонн.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на информацию Государственной службы статистики, передает БизнесЦензор.

В январе этого года произведено 322,7 тыс. тонн мяса (в живом весе), что на 4,5% больше к январю 2019 года.

Производство яиц в январе-2020 увеличилось на 7,4% – до 1,22 млрд штук.

Как сообщалось со ссылкой на статданные, производство молока в Украине в 2019 году сократилось на 3,7% по сравнению с 2018 годом – до 9,69 млн тонн. Производство яиц в 2019 году выросло на 3,4% – до 16,68 млрд штук, мяса (в живом весе) – на 4,8%, до 3,48 млн тонн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3176236
 
 
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