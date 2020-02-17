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 Доля теневых операций в Украине в 2018 году составила 24% ВВП, – НБУ

Доля теневых операций в Украине в 2018 году составила 23,8% ВВП, или 846 млрд грн

Об этом свидетельствуют предварительные результаты исследования Ernst & Young при поддержке Mastercard, опубликованные Национальным банком Украины, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"По результатам исследования украинской экономики 846 млрд грн, или 23,8% от официального ВВП за 2018 год находится в тени, в том числе 19,7% ВВП (702 млрд грн) составляет наличная теневая экономика, 4,1% ВВП (144 млрд грн) – домашнее производство товаров для собственного конечного использования, то есть неденежная теневая экономика", – сказано в сообщении НБУ.

Согласно исследованию, 26,2% "наличной теневой экономики" – это "следственная теневая экономика", где инициаторами расчета наличными являются продавец и покупатель. Оставшиеся 73,8% от общего объема украинского теневой экономики (14,4% ВВП, или 512 млрд грн) – "пассивная теневая экономика", выгоду от которой получает только продавец.

По информации Нацбанка, соответствующее исследование было проведено в рамках заключенного меморандума о сотрудничестве Ernst & Young с Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, Нацбанком и Государственной службой статистики Украины.

Как сообщалось, Стратегия развития финансового сектора предусматривает снижение доли теневой экономики с 30% ВВП (по расчетам Минэкономразвития за 2018 год) до не более 20% ВВП до 2025 года.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3176230
 
 
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