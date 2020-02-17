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 Транспорт, Корпоративные отношения
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 "Укрзализныця" объявила 72 аукциона на аренду имущества

"Укрзализныця" в январе 2020 года объявила 72 электронных аукциона по аренде имущества железных дорог на площадках "ProZorro.Продажи", тогда как за аналогичный период 2019 года ни одного аукциона объявлено не было.

Об этом говорится в сообщении компании, передает БизнесЦензор.

Из общего числа объявленных в январе аукционов 9 завершились с определением победителя.

В целом в январе заключено 13 договоров (12 договоров с победителями аукционов, объявленных в декабре 2019 года, и 1 договор с победителем аукциона, объявленного в январе 2020 года), общий размер месячной арендной платы по которым составляет 316,5 тыс. грн (без НДС).

В течение 2019 года "Укрзализныця" получила поступлений от передачи в аренду имущества на общую сумму 136,22 млн грн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3176222
 
 
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