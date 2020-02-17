 Новый вице-премьер анонсировал изменения в условия программ энергоэффективности для ОСББ

Об этом вице-премьер-министр - министр развития громад и территорий Денис Шмыгаль заявил в интервью Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Каждый день проводим переговоры с советом доноров нашего Фонда энергоэффективности. У нас действительно довольно хороший финансовый ресурс для реализации политики энергоэффективности в жилищной сфере. Фактически мы уже на финише", – сказал Шмыгаль.

По словам чиновника, в ближайшие две недели должно пройти заседание наблюдательного совета и совета доноров Фонда, где будут приняты решения, которые изменят существующие условия финансирования мер по улучшению энергоэффективности для жилых домов по объединениям совладельцев многоквартирного дома (ОСМД) по пакетам "А" и "Б" (полная и частичная энергомодернизация соответственно).

"По нашим расчетам возможный объем по меньшему пакету составляет 5 тыс. зданий в год. Мы опросили компании, работающие на рынке, и они ответили, что это возможно. По большему пакету – это от 700 до 1 тыс. зданий", – добавил вице-премьер.

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В то же время Шмыгаль отметил, что тысяча домов – это критически мало с точки зрения жилищного фонда Украины.

Вице-премьер пояснил, что европейские доноры не принимают формулу top-down, так как по этому подходу инициатором энергомодернизации выступает коммунальное предприятие, которое без согласия владельцев ОСМД модернизирует дома.

"Европа рассматривает это как схему с высоким риском коррупции. Европа хочет инициативу от людей, то есть ОСМД – это основа. Мы с этим согласились и есть компромиссное решение", – добавил чиновник.

По словам вице-премьера, предполагаемый механизм будет таким: ОСМД собирается, выносит первое решение, проводит энергоаудит, составляет смету, обращается к подрядчику, подрядчик получает кредит, делает модернизацию за свои средства, частично или с привлечением софинансирования, а дальше идет возмещения от Фонда и собственный вклад от ОСМД.

"Сейчас эта обновленная схема будет предложена, и по нашему мнению, она будет реально эффективной. У нас мало времени, мы спешим. До 15 апреля, до завершения отопительного сезона, мы должны сделать все энергоаудиты и изготовить проектно-сметную документацию, чтобы с 1 мая начать работы", – добавил он.

Как сообщалось, Фонд энергоэффективности намерен в течение пяти лет профинансировать более 16 тыс. проектов по программе поддержки энергомодернизации для объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) "Энергодом".

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявлял, что в Украине модернизируют 1 тыс. многоквартирных домов в 10 пилотных городах в 2020 году.