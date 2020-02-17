 Экспорт зерновых превысил 38 миллионов тонн

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные информационно-аналитического портала АПК Украины, передает БизнесЦензор.

В частности, страна экспортировала 16,23 млн тонн пшеницы, 17,67 млн тонн кукурузы, 3,97 млн тонн ячменя.

По состоянию на 17 февраля этого года также экспортировано 240,6 тыс. тонн муки.

Напомним, Украина в 2018/2019 МГ экспортировала рекордные 50,4 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки, что на 23% выше показателя предыдущего МГ.

Министерство сельского хозяйства США (USDA) в феврале повысило прогноз экспорта зерновых в Украине на 2019/2020 МГ на 0,5 млн тонн по сравнению с январским прогнозом – до 56,6 млн тонн за счет показателей по кукурузе.