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 Валютные обязательства крупнейших госбанков превышают активы на $3,4 миллиарда

На начало 2020 года валютные обязательства "Приватбанка" превышали валютные активы на 38,9 млрд грн ($1,64 млрд), "Укрэксимбанка" – на 25,7 млрд грн ($1,1 млрд), "Ощадбанка" – на 16,4 млрд грн ($692 млн).

Об этом свидетельствуют данные статистики Национального банка Украины (НБУ), передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

В части остальных украинских банков заметное превышение валютных обязательств над валютными активами на 1 января 2020 года было в банке "Пивденный" (995 млн грн, или $42 млн), "Мегабанке" (292 млн грн или $12,3 млн), "Универсал Банке" (282 млн грн или $12 млн).

Как сообщалось, на начало 2019 года валютные обязательства "Приватбанка" превышали его валютные активы на $1,83 млрд, "Укрэксимбанка" – на $963 млн, "Ощадбанка" – на $893 млн.

Как отмечается, это делает "Приватбанк", "Укрэксимбанк" и "Ощадбанк" особенно чувствительными к риску ослабления гривни.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3176215
 
 
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