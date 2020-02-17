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Все про:Кабмин (3895) компенсации (100) лекарства (296)

 Пациенты получили за год 324 миллиона компенсации по программе "Доступные лекарства"

В 2019 году 632 тыс. пациентов получили 324 млн грн возмещения стоимости лекарств по программе "Доступные лекарства" (реимбурсации), список которой был расширен год назад.

Об этом говорится в отчете Кабинета министров за 2019 год, передает БизнесЦензор со ссылкой на Українськi Новини.

Согласно отчету, список лекарств, подлежащих возмещению для пациентов, был расширен на 78 позиций.

Также были определены 212 опорных больниц, которые будут предоставлять экстренную помощь и соответственно будут полностью укомплектованными и доступными для проезда за 60 минут.

Отмечается, что Винницкая, Донецкая, Одесская, Полтавская и Тернопольская области и Киев на 100% завершили тендеры на закупку машин скорой помощи и вскоре получат 433 авто.

В 2020 году финансирование программы реимбурсации установлено на уровне 2,1 млрд грн.

Кроме того, на лечение инсульта и инфаркта, а также роды и помощь новорожденным выделили в целом около 4,13 млрд грн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3176213
 
 
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