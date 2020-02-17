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Все про:продажа (1100) Укрзализныця (2631) металлолом (149)

 "Укрзализныця" продала металлолом на 218 миллионов

"Укрзализныця" в январе 2020 года провела открытые торги через систему "ProZorro.Продажи" по 33 лотам по продаже металлолома общим весом 66,35 тыс. тонн. Из указанного количества успешно на торгах было реализовано 20 лотов, общим весом 50,86 тыс. тонн на сумму 217,91 млн грн.

Об этом говорится в сообщении компании, передает БизнесЦензор.

"В ближайшее время планируется объявить о проведении электронных торгов по 13 лотам по продаже металлолома общим весом 15,5 тыс. тонн с начальной стоимостью 52,49 млн грн, в которых "Укрзализныця" приглашает принять участие всех желающих", – сказано в сообщении.

В компании отмечают, что в течение 2020 года "Укрзализныця" намерена существенно увеличить продажи металлолома – к продаже запланировано 276 тыс. тонн.

В течение 2019 года на открытых торгах через электронные площадки "ProZorro.Продажи" "Укрзализныця" продала 97,21 тыс. тонн металлолома на сумму 579,94 млн грн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3176205
 
 
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