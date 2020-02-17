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 В США состоялся успешный пуск созданной совместно с Украиной ракеты Antares. ВИДЕО

15 февраля в 22:21 по киевскому времени из Центра космических полетов на острове Уоллопс в США состоялся первый в 2020 году пуск ракеты-носителя среднего класса "Антарес" с первой ступенью, произведенной в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, передает БизнесЦензор.

Ракета вывела на орбиту автоматический грузовой транспортный корабль Cygnus, который должен доставить на Международную космическую станцию ​​около 3750 кг полезного груза по заказу NASA.

"Антарес" состоит из двух ступеней и космического грузового корабля "Cygnus" (третья ступень). Основную конструкцию первой ступени разработало ГП "КБ "Южное" и изготовило ГП ПО ЮМЗ в кооперации с украинскими предприятиями "Хартрон-АРКОС", "Киевприбор", "Хартрон-ЮКОМ", "ЧЕЗАРА", "РАПИД" и другими.

Главный разработчик ракеты-носителя – американская корпорация Northrop Grumman.

"Подготовка PH "Антарес", ее испытания и пуск проведены с участием специалистов ГП "КБ "Южное", ГП ПО ЮМЗ и НПО "Хартрон-АРКОС". Согласно контракту, с территории Конструкторского бюро "Южное" в режиме реального времени осуществлялась поддержка пуска, приема и обработки телеметрической информации", – отмечается в сообщении.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3176204
 
 
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