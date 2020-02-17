 В США состоялся успешный пуск созданной совместно с Украиной ракеты Antares. ВИДЕО

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, передает БизнесЦензор.

Ракета вывела на орбиту автоматический грузовой транспортный корабль Cygnus, который должен доставить на Международную космическую станцию ​​около 3750 кг полезного груза по заказу NASA.

"Антарес" состоит из двух ступеней и космического грузового корабля "Cygnus" (третья ступень). Основную конструкцию первой ступени разработало ГП "КБ "Южное" и изготовило ГП ПО ЮМЗ в кооперации с украинскими предприятиями "Хартрон-АРКОС", "Киевприбор", "Хартрон-ЮКОМ", "ЧЕЗАРА", "РАПИД" и другими.

Главный разработчик ракеты-носителя – американская корпорация Northrop Grumman.

"Подготовка PH "Антарес", ее испытания и пуск проведены с участием специалистов ГП "КБ "Южное", ГП ПО ЮМЗ и НПО "Хартрон-АРКОС". Согласно контракту, с территории Конструкторского бюро "Южное" в режиме реального времени осуществлялась поддержка пуска, приема и обработки телеметрической информации", – отмечается в сообщении.