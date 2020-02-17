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 Налоговая служба запустила реестр автоцистерн для перевозки топлива

Государственная налоговая служба запустила пилотный проект электронного сервиса "Перечень транспортных средств, которые перемещают горючее или спирт этиловый".

Об этом сообщил глава ГНС Сергей Верланов, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Наш новый сервис позволяет объединить реальные усилия общественности и органов государственной власти вокруг насущной проблемы преодоления схем нелегального оборота горючего и спирта. Это в свою очередь позволит обеспечить дополнительные поступления в бюджет, а также стимулировать развитие честного предпринимательства", – отметил Верланов.

Ожидается, что с помощью нового электронного сервиса не только сотрудники уполномоченных органов государственной власти, но и рядовые граждане смогут проверять, законно ли транспортные средства перевозчиков осуществляют перемещения горючего или спирта этилового.

На сегодня электронный сервис "Перечень транспортных средств, которые перемещают горючее или спирт этиловый" работает в тестовом режиме по ссылке: https://cabinet.tax.gov.ua/registers/vehicles.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3176196
 
 
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