 Налоговая служба запустила реестр автоцистерн для перевозки топлива

Об этом сообщил глава ГНС Сергей Верланов, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Наш новый сервис позволяет объединить реальные усилия общественности и органов государственной власти вокруг насущной проблемы преодоления схем нелегального оборота горючего и спирта. Это в свою очередь позволит обеспечить дополнительные поступления в бюджет, а также стимулировать развитие честного предпринимательства", – отметил Верланов.

Ожидается, что с помощью нового электронного сервиса не только сотрудники уполномоченных органов государственной власти, но и рядовые граждане смогут проверять, законно ли транспортные средства перевозчиков осуществляют перемещения горючего или спирта этилового.

На сегодня электронный сервис "Перечень транспортных средств, которые перемещают горючее или спирт этиловый" работает в тестовом режиме по ссылке: https://cabinet.tax.gov.ua/registers/vehicles.