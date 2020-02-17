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 11 частных банков подали заявки на участие в программе льготных кредитов, – Кабмин

Еще 11 украинских банков подали заявки на участие в правительственной программе для малого и среднего бизнеса "Доступные кредиты 5-7-9%".

Об этом сообщается в отчете по выполнению программы деятельности Кабинета министров Украины, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно отчету, соответствующие заявки подали ПУМБ, "Райффайзен Банк Аваль", "ОТП Банк", "Альфа-банк", "Правэкс Банк", "Кредитвест Банк", "Международный инвестиционный банк" (МИБ), банк "Альянс", банк "Львив", "Кредобанк" и банк "Восток".

В документе отмечается, что в течение первой недели со старта госпрограммы (3-7 февраля 2020 года) Фонд развития предпринимательства заключил соглашения о сотрудничестве с четырьмя государственными банками: "Ощадбанком", "Укргазбанком", "Приватбанком" и "Укрэксимбанком".

"По состоянию на 7 февраля 2020 года в рамках реализации программы "Доступные кредиты 5-7-9%" АБ "Укргазбанк" выдал 13 кредитов и 172 заявки находятся на рассмотрении в финучреждени, АО "Ощадбанк" выдал 1 кредит и на рассмотрении - около 100 заявок, в АО КБ "ПриватБанк" на рассмотрении – 1220 заявок, в АО "Укрэксимбанк" – 10 заявок", – уточняется в отчете.

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Как сообщалось, по словам министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, спустя две недели с момента запуска программы госбанки выдали кредитов на 27 млн грн.

Напомним, с начала февраля четыре государственных банка – "Приватбанк", "Ощадбанк", "Укрэксимбанк" и "Укргазбанк" – начали выдавать кредиты по программе "Доступные кредиты 5-7-9%".

В рамках программы "Доступные кредиты" предприниматели смогут получить кредиты на развитие бизнеса сроком до пяти лет в размере до 1,5 млн грн (по всей группе связанных лиц за весь период действия программы). При этом государство компенсирует предпринимателю часть процентов по кредиту – ставки составляют от 5% до 9% годовых в зависимости от количества создаваемых рабочих мест с возможностью ежеквартального снижения процентной ставки.

Программа рассчитана на развитие бизнеса субъектов малого и среднего предпринимательства, численность работников которых не превышает 50 человек (с учетом группы связанных лиц), а годовой доход не превышает 50 млн грн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3176192
 
 
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