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Все про:Германия (752) завод (372) Tesla (227) электромобиль (442)

 Суд приостановил подготовку к строительству нового завода Tesla в Германии

Высший административный суд Берлина и Бранденбурга решил временно приостановить расчистку участка и леса на территории, где планируется строительство первого европейского завода американского концерна Tesla.

Согласно решению суда, запрет будет действовать до принятия решения по жалобе федерального экологического союза "Зеленая лига" на постановление административного суда Франкфурта-на-Одере от 14 февраля, который разрешил расчистку участка для строительства, передает БизнесЦензор со ссылкой на Deutsche Welle.

В обосновании высшего админсуда отмечается, что вырубку деревьев могут завершить уже в течение трех дней, то есть до того, как суд смог бы принять итоговое решение по жалобе экоактивистов.

В то же время окончательное разрешение на строительство самого завода еще не выдали.

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Как сообщалось, о планах Tesla построить автозавод вблизи Берлина стало известно в ноябре 2019 года. Участок в 300 гектаров для строительства завода продали за 41 млн евро. Ожидается, что с лета 2021 года в Грюнгайде ежегодно будут сходить с конвейера 150 тыс. электрокаров Tesla Model 3 и Model Y. В перспективе объем производства должен увеличиться до 500 тыс. автомобилей в год.

Перед началом строительства фабрики Tesla начала расчистку участка от леса на площади 92 гектаров. Намерения автостроителя вызвали широкое недовольство среди местного населения.

В ответ на это руководитель Tesla Маск заявил, что этот лес не является естественным, а был посажен для производства картона.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3176190
 
 
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