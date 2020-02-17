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 Госавиаслужба не вводила запрета украинским компаниям на полеты в Китай

Украинским авиакомпаниям не запрещено осуществлять воздушное сообщение с Китаем.

Об этом сообщила Государственная авиационная служба Украины 17 февраля в ответ на запрос Укринформа, передает БизнесЦензор.

"По состоянию на дату предоставления ответа любые запреты по выполнению воздушных перевозок украинскими перевозчиками в/из Китайской Народной Республики отсутствуют", - говорится в документе.

В Госавиаслужбе также отмечают, что с 29 января по 3 февраля 2020 регулярные рейсы из/в КНР по маршруту Киев-Санья-Киев выполнялись авиакомпаниями ООО "Авиакомпания Скайап" и ЧАО "Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" с целью вывоза пассажиров из КНР, после чего указанными авиаперевозчиками было принято решение о временной отмене регулярных рейсов по вышеуказанному маршруту.

Госавиаслужба напоминает, что меры относительно запрета, отмены, приостановления или изменения выполнения любых видов полетов и авиационной деятельности осуществляются уполномоченным органом по вопросам гражданской авиации в случае выявления угрозы безопасности авиации или их несоответствия установленным стандартам и авиационным правилам Украины.

Как сообщалось, в Китае количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 70 548 человек, из них 1 770 человек умерли, 10 844 вылечились. 

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3176188
 
 
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