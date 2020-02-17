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 Рада заслушает отчет Кабмина в ближайшую пятницу, – Разумков

Кабинет министров представит отчет о работе правительства в Верховной Раде в пятницу, 21 февраля, вместо традиционного "Часа вопросов к правительству".

Об этом председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу парламента.

На сайте Верховной Рады также обнародован текст отчета Кабмина на 309 страницах.

Как сообщалось, Кабинет министров 12 февраля утвердил отчет о ходе и результатах выполнения Программы деятельности правительства в 2019 году.

Напомним, согласно регламенту, Верховная Рада один раз в год рассматривает отчет Кабинета министров о ходе и результатах выполнения одобренной ею Программы деятельности правительства. Отчет о ходе и результатах выполнения Программы деятельности подается Кабмином в 45-дневный срок после окончания календарного года.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3176186
 
 
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