 "Укргаздобыча" продолжит сокращать добычу газа в 2020 году, – прогноз "Нафтогаза" (обновлено)

Об этом на пресс-конференции сообщил директор интегрированного газового бизнеса НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Фаворов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам топ-менеджера, в целом добыча природного газа в Украине по итогам этого года сократится на 1% – до 20,5 млрд кубометров. Около 30% (8,8 млрд кубометров) прогнозируемого на 2020 год потребления на уровне 29,3 млрд кубометров будут покрыты за счет импорта, а также запасов в ПХГ.

Фаворов напомнил, что уровень истощения месторождений "Укргаздобыча" превышает 80%, в связи с этим группа предложила стратегию "Трезубец", в рамках которой планируется уделить внимание перспективам добычи газа на шельфе и из плотных пород (tight gas), а также глубокому бурению на существующих месторождениях.

"Естественное падение в год на наших месторождениях составляет 1,5 млрд куб. м. Мы должны бежать изо всех сил, чтобы остаться на месте (сохранять добычу на существующем уровне, – ред.)… Мы не в состоянии кардинально изменить ситуацию по объемам добычи на базе Днепровско-Донецкой впадины. Эта история подходит к концу и нам надо искать другие направления, которые позволят нам кардинально ее изменить", – отметил Фаворов.

Топ-менеджер "Нафтогаза" отметил, что пока на рынке существует тренд низких цен на газ, экономически неперспективно вкладывать все средства в бурение скважин на действующих месторождениях, что только приблизит их окончательное истощение и не увеличит запасы.

"Моя позиция, не очень популярная, – пускай пока полежит по такой цене. Давайте лучше поищем запасы, давайте пойдем на новые перспективы, которыми мы не занимались раньше", – сказал Фаворов.

Как сообщалось, по данным "Нафтогаза", обнародованным в начале февраля, добыча газа в Украине составила 20,7 млрд кубометров природного газа.

В частности, предприятие группы "Нафтогаз" – АО "Укргаздобыча" – добыло 14,9 млрд кубометров газа (70,9% от общего объема добычи в Украине). Эти объемы включают также добытый газ, использованный предприятием для собственных производственно-технологических нужд – 1,3 млрд кубометров.

Объем добычи "Укргаздобычей" в 2019 году уменьшился на 600 млн кубометров (3,9%) по сравнению с 2018 годом. При этом отпуск товарного газа снизился всего на 1,5% – с 13,8 млрд кубометров до 13,6 млрд кубометров.