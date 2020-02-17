 "Нафтогаз" планирует одолжить "Укрнафте" 2,5 миллиарда на уплату налогов

Об этом свидетельствуют обнародованные в понедельник данные в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Соответствующее решение наблюдательного совета "Укрнафты" об одобрении получения компанией займа было принято на внеочередном заседании 14 февраля голосами восьми (из девяти присутствующих) членов набсовета. Не принимал участия в голосовании по данному вопросу глава набсовета Юрий Витренко.

В сообщении отмечается, что 31 января 2020 года между "Укрнафтой" и НАК "Нафтогаз Украины" был заключен договор купли-продажи природного газа в объеме 2,06 млрд кубометров и оформлен соответствующий акт приема-передачи газа в подземных хранилищах АО "Укртрансгаз". На основании данной операции и возникли денежные обязательства "Укрнафты" по оплате налога на добавленную стоимость (НДС).

С целью обеспечения выполнения обязательств "Укрнафты" по возвращению займа, стороны условились, что в случае, если "Укрнафта" до 1 апреля не вернет одолженную ей сумму, НАК получает право собственности на природный газ "Укрнафты" в ПХГ на общую сумму 2,51 млрд грн.

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Как сообщалось, ранее, в начале февраля 2020 года, исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, который также является главой набсовета "Укрнафты" сообщил, что Хозяйственный суд Киева утвердил мировое соглашение о признании "Укртрансгазом" за "Укрнафтой" права на природный газ в подземных хранилищах стоимостью почти на 15 млрд грн.

По словам Витренко, НАК должен получить из госбюджета почти 15 млрд грн компенсации за продажу газа населению и ТКЭ по возложенным на него специальным обязательствам, которые будут направлены "Укрнафте" за 2 млрд кубометров в ПХГ. Кроме того, НАК осуществит предоплату "Укрнафте" еще 14,6 млрд грн грн за газ, который компания будет добывать и передавать "Нафтогазу" в последующие периоды. В свою очередь, "Укрнафта" направит все эти средства в госбюджет в качестве погашения налогового долга, а также оплатит возникшие по этим операциям налоги.

"Соглашением предусмотрено, что если "Нафтогаз" не выполнит свои обязательства и до 1 апреля 2020 года не рассчитается за указанные выше объемы газа в хранилищах, которые "Укрнафта" передает "Нафтогазу", то этот газ должен быть возвращен "Укрнафте", – добавил тогда Витренко.

Ранее, в феврале 2019 года, "Нафтогаз" заявил о намерении выкупить у "Укрнафты" 4 млрд куб. м природного газа за компенсацию, которую компания должна получить от государства в рамках (ПСО, PSO). В частности, планировалось заключить договоры купли-продажи НАК у "Укрнафты" 1,25 млрд кубометров газа и 0,75 млрд кубометров текущей и будущей добычи, а также 2 млрд 61,805 млн кубометров из ПХГ.