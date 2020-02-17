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 Регулярные авиарейсы из Николаева в Киев стартуют с апреля, – Криклий

С апреля 2020 года начнут выполняться регулярные авиарейсы Николаев-Киев.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает БизнесЦензор.

В министерстве напомнили, что авиакомпания Windrose с апреля начинает регулярные рейсы сразу между шестью городами Украины – Киевом, Харьковом, Днепром, Львовом, Одессой и Николаевом, а в ноябре этого года также можно будет полететь до Ивано-Франковска.

Министерством инфраструктуры с целью стимулирования развития внутренних авиационных перевозок подготовлен законопроект об отмене НДС для внутренних авиарейсов, который призван создать благоприятные условия для выхода на рынок большего числа авиакомпаний и снижение цены на авиабилеты. 

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3176173
 
 
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