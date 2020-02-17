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 Темпы роста зарплат в 2020 году останутся на уровне прошлого года, – Минэкономики

В 2020 году размер реальной, то есть скорректированной на инфляцию, зарплаты должен увеличиться на 8-9%.

Об этом во время презентации стратегии экономического роста сказал заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Сергей Николайчук, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

"Относительно заработной платы в реальном измерении, то есть скорректированной на уровень инфляции, ее темпы (роста) сохранятся на прошлогоднем уровне. В 2019 году темпы роста реальной заработной платы были 9,8%. Рост где-то примерно в 8-9% мы видим и на этот год", - сказал Николайчук. 

За 11 месяцев 2019 года заработная плата в Украине в реальном измерении была на 9,6% выше, чем за аналогичный период 2018 года. Фактически, по словам министра экономики Тимофея Милованова, покупательная способность средней заработной платы уже существенно превысила докризисный уровень 2013 года.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3176169
 
 
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