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 Крупнейшие сети АЗС вновь снизили цены на автогаз

Средняя цена автогаза в крупных сетях АЗС за выходные снизилась еще на 10 копеек за литр – до 11,60 грн/л.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, крупнейшая консолидированная сеть группы "Приват" опустила цены на 9-12 копеек – до 10,79-10,89 грн/л.

Автогаз на станциях KLO подешевел на 30 копеек – до 11,29/л, а на станциях Glusco – на 60 копеек, до 10,95 грн/л.

В сетях AMIC, Shell, SOCAR, "БРСМ-Нафта", "Автотранс", UPG, SUN OIL, Mango и Motto автогаз подешевел в пределах 5-25 коп./л.

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Как сообщалось, розничные цены на автогаз начали снижаться с 20-х чисел января, реагируя на падение его стоимости на оптовом рынке. С того времени средняя розничная цена на АЗС опустилась на 7% или на 95 копеек за литр.

Оптовые цены сжиженного газа начали снижаться со середины декабря прошлого года. За этот период средняя по Украине цена СУГ на условиях самовывоза с ГНС снизилась на 18% – до 15 610 грн/т.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3176164
 
 
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