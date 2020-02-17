 Банки продолжили снижать ставки по депозитам во всех валютах

Об этом свидетельствует обзор актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный LIGA.net, передает БизнесЦензор.

Средние ставки по депозитам в гривне больше всего снизились для вкладов на срок от 3 до 6 месяцев – на 0,35 процентного пункта, до 12,14% годовых. Также подешевели вклады периодом свыше 6 месяцев – на 0,33 п.п., до 12,72% годовых.

Доходность депозитов на срок свыше года и менее месяца опустилась на 0,25 п.п. – до 11,88% и до 8% годовых соответственно. Несколько меньше подешевели вклады на период от месяца до трех – на 0,04 п.п., до 9,94% годовых. Бессрочные сбережения потеряли 0,03 п.п. и предлагают 6,98% годовых.

Средние ставки по депозитам в долларах снизились на 0,16 п.п. для сроков от 3 месяцев до полугода (1,34%), свыше полугода (1,82%) и свыше года (2,08%). Ставки по депозитам на период до месяца и от месяца до трех не изменились – 1,06% и 0,99% годовых соответственно. Бессрочные сбережения набрали 0,13 п.п. и предлагают 0,56% годовых.

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Средние ставки по депозитам в евро максимально снизились для периодов свыше года – на 0,12 п.п., до 1,30% годовых. Доходность вкладов на срок от 6 месяцев до года опустилась на 0,11 п.п. – до 1,23% годовых.

Синхронно упали ставки по депозитам в евро на сроки менее месяца и от 3 до 6 месяцев – на 0,08 п.п., до 0,53% и до 0,85% годовых соответственно. Вклады на период от месяца до 3 подешевели на 0,02 п.п. – до 0,81% годовых. Бессрочные сбережения подорожали на 0,06 п.п. – до 0,38% годовых.