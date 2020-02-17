[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.32 26.31
 Технологии, Коррупция
  297  0
Все про:СБУ (506) боты (13)

 СБУ пресекла деятельность российской "ботофермы" в Украине

Служба безопасности Украины блокировала в разных регионах страны деятельность разветвленной сети "ботоферм", оборудование которых поддерживалось через российские онлайн-сервисы.

Об этом со ссылкой на пресс-службу СБУ сообщает БизнесЦензор.

Телекоммуникационные платформы использовали для создания и продвижения фейковых аккаунтов и сообществ для проведения незаконных операций в интернете.

"В общем группировки зарегистрировали более 8000 активных аккаунтов для распространения в популярных соцсетях недостоверной информации о ситуации в Украине, подстрекательство протестных настроений, запугивания населения, рассылка сообщений о минировании объектов критической инфраструктуры и осуществления информационных атак на аккаунты украинских чиновников", - сообщает СБУ.

Через аккаунты также распространяли огнестрельное оружие, взрывные устройства, наркотические средства.

Регистрацию этих аккаунтов в сети "Интернет" осуществляли через российские онлайн-сервисы, которые предоставляли услуги виртуальных мобильных номеров.

Часть оборудования использовалось для нелегальной переправки телефонного трафика незаконно созданных "операторов" "Феникс" и "ЛугаКий", которые функционируют на временно неподконтрольных территориях, на сети отечественных операторов.

По информации спецслужбы, этими "услугами" пользовались "главари" незаконных вооруженных формирований так называемых "ЛНР" и "ДНР".

Во время проведения обысков в Киеве, Харькове, Днепре, Дубно (Ровенская область) и Ирпене (Киевской области) обнаружено и изъято компьютерную технику и специальное оборудование (GSM-модемы, шлюзы), более 22 000 SIM-карт операторов сотовой мобильной связи "связи Украины.

СБУ пресекла деятельность российской ботофермы в Украине 01
СБУ пресекла деятельность российской ботофермы в Украине 02
СБУ пресекла деятельность российской ботофермы в Украине 03
СБУ пресекла деятельность российской ботофермы в Украине 04
СБУ пресекла деятельность российской ботофермы в Украине 05
СБУ пресекла деятельность российской ботофермы в Украине 06
СБУ пресекла деятельность российской ботофермы в Украине 07
СБУ пресекла деятельность российской ботофермы в Украине 08

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3176126
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиТехнологии
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
 
 
 
 
 
 вверх