 Минэкономики представило план для привлечения $50 миллиардов инвестиций, – Милованов (обновлено)

Соответствующий проект "Экономическая стратегия: рост через инвестиции" представил глава министерства Тимофей Милованов, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

"Именно инвестиции являются краеугольным камнем этой стратегии. Инвестиции – это новые рабочие места, а работа – это возможность для украинцев зарабатывать и жить лучше. Мы работаем, чтобы помочь людям найти легальную работу с белой зарплатой, а если человек хочет работать на себя и иметь собственный бизнес – создать условия для его успешного ведения", – сказал Милованов.

По словам министра, учитывая недоинвестованисть отечественной экономики (в Украине степень износа доходит до 60%, в то же время, как в соседней Словакии – не более 35%), инвестиции могут иметь очень высокую отдачу.

"Мы говорим об инвестициях, как в основные средства и технологии, так и в человеческий капитал. К 2024 году Украина должна перейти к топовой группе индекса человеческого капитала, а средняя продолжительность жизни вырасти до 75 лет", – сказал министр.

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Согласно видению Стратегии для стремительного наращивания инвестиций власти планирует сконцентрировать усилия на трех направлениях.

Это, в частности, создание эффективных рынков как в качестве факторов производства (земли, капитала, труда), так и конечной продукции, в том числе на тех рынках, где сегодня государство является монополистом.

"В частности, уже демонополизирован рынок спирта. На очереди – создание конкурентных рынков отечественных университетов и медицинских учреждений. Дальше – рынки грузовых и пассажирских железнодорожных перевозок и энергетики", – отмечается в сообщении.

Вторым направлением министерство определило инвестиционные инициативы. Прежде всего, речь идет о государственных инвестициях в инфраструктуру с привлечением частных инвесторов, в том числе путем концессии. В этом направлении среди приоритетов – дороги, расширение доступа железной дороги к портам, электрификация железной дороги, развитие речного транспорта, в частности, модернизация Днепровского каскада.

Третье направление привлечения частных инвестиций – это приватизация государственных предприятий и банков.

Кроме того, правительство планирует дальнейшее развитие индустриальных парков. Сейчас в стране существует 43 парка, из которых 7 были созданы за последний год. В течение следующих 5 лет планируется полное обустройство всех парков (сейчас 12) и привлечение управляющих компаний и участников. В планах Минэкономики – только на основе этих парков привлечь $5 млрд инвестиций, которые обеспечат создание 50-100 тыс. рабочих мест.

Еще одно направление запланированных инвестиционных инициатив – стимулирование банковского кредитования и страхования. В частности, это и поддержка микро и малого бизнеса через программу "Доступные кредиты 5-7-9%", и система страхования экспортной деятельности, и программы запуска ипотечного кредитования.

Также Минэкономики подчеркивает важность обеспечения благоприятного бизнес климата.

"Ключевое внимание будет уделяться усилению верховенства права, в частности, через налаживание механизмов верификации через реестры, создание системы коммерческого арбитража, укрепления исполнительской дисциплины по решениям судей", – сказано в сообщении.