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 Венгрия может начать импортировать газ из Азербайджана

Венгрия может начать импортировать природный газ из Азербайджана с 2023 года, заявил глава МИД Венгрии Петер Сіярто, сообщает Hungary Today.

Об этом со ссылкой на Укринформ сообщает БизнесЦензор.

"Петер Сиярто, министр иностранных дел Венгрии и министр торговли, в пятницу заявил, что Венгрия может начать импорт природного газа из Азербайджана с 2023 года", - говорится в сообщении.

Выступая на пресс-конференции после заседания венгерско-азербайджанского совместного экономического комитета, Сиярто заявил, что ежегодные 1-2 миллиарда кубических метров газа, которые Венгрия будет импортировать из Азербайджана, "значительно повысят энергобезопасность страны".

По словам венгерского чиновника, закупка азербайджанского газа Венгрией стала возможной благодаря строительству Южного газового коридора и увеличению добычи газа в Азербайджане, который сейчас превышает 45 миллиардов кубометров в год.

"Азербайджан делает большой акцент на увеличении мощностей по доставке газа, которые должны превышать 30 миллиардов кубических метров в год", - отметил Сиярто.

Как сообщалось, поставки российского газа в Венгрию по трубопроводу TurkStream могут начаться в конце 2021 или в начале 2022 года.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3176104
 
 
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